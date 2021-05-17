Президент ОКР высоко оценил поступок польской шашистки во время матча с Тансыккужиной

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил поступок польской шашистки Натальи Садовской, которая попросила убрать флаг своей страны в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной, передает «Чемпионат.com».

»Садовская попросила убрать флаг в знак солидарности. Я был потрясен. Я позвонил главе Федерации спортивных журналистов Долгополову. Мы сошлись во мнении, что обе спортсменки заслужили награду», — сказал Поздняков на церемонии вручения премии «Серебряная лань»

Во время четвертого раунда, который прошел 28 апреля, произошел неприятный инцидент, когда к игровому столу подошел секретарь матча Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. Ту партию россиянка проиграла.

Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Несмотря на этот инцидент, россиянка сумела защитить титул чемпионки мира.

Ранее депутат Виталий Милонов прокомментировал победу Тансыккужиной на чемпионате мира по шашкам.