26-летний баскетболист умер на матче любительского турнира в Москве

На матче Московской любительской баскетбольной лиги в Москве произошла трагедия. Об этом сообщает «Чемпионат».

В полуфинальном матче турнира, состоявшемся 16 мая, между командами МЛБЛ-Москва «Метеор» — «Профит-Баскет-3» игроку «Профит-Баскета» Ивану Паршакову стало плохо во время исполнения командой соперника штрафных бросков.

Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила пострадавшего в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь спортсмену. Организаторы турнира подтвердили информацию о смерти Паршакова.

Скончавшийся игрок родился в Соликамске, в последние годы жизни занимался юриспруденцией.

Ранее сообщалось, что бывший игрок клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант посмертно включен в Зал славы баскетбола Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).