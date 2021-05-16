«Ротор» намерен подать протест на перенос матча «Уфа» — «Арсенал»

Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский заявил, что клуб намерен подать протест в связи с переносом матча 30-го тура чемпионата России между «Уфой» и тульским «Арсеналом».

Все встречи заключительного тура чемпионата страны должны были начаться в 14.00 мск, однако игра в столице Башкирии была перенесена на два часа.

«Сейчас будем разговаривать с юристами, если возможно подать какой-то протест, то мы его подадим, потому что это беспредел и такое надо прекращать. Такие матчи должны начинаться в одно время, так как «Уфа» с «Арсеналом» сейчас играют просто товарищеский матч. На них не довлеет результат, так как они уже знают наш результат, а весь смысл последнего тура как раз в том, чтобы не было таких прецедентов», — цитирует Рекечинского ТАСС.

По мнению функционера, матч между «Ротором» и казанским «Рубином» (1:1) также стоило перенести.

Встреча между «Уфой» и «Арсеналом» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Олег Иванов, также мяч в свои ворота забил защитник гостей Максим Беляев. У «канониров» голом отметился Эванс Кангва.

«Уфа», набравшая по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) 25 очков, заняла 13-е место в турнирной таблице первенства и сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата страны. «Арсенал» с 23 баллами расположился на 14-й строчке.

Занявший 15-е место волгоградский «Ротор» вылетел в Олимп — Футбольную национальную лигу (Олимп-ФНЛ).

Ранее РПЛ объяснила перенос матча «Уфа» — «Арсенал».