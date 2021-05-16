Гол вратаря Алисона принес «Ливерпулю» победу над «Вест Бромом»

«Ливерпуль» вырвал победу над «Вест Бромвич Альбион» в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 15-й минуте отличился нападающий хозяев Хал Робсон-Кану. На 33-й минуте мяч забил Мохамед Салах. В добавленное ко второму тайму время после подачи углового голом отметился вратарь «красных» Алисон Бекер.

После 36 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», набравший 63 очка, занимает пятое место в турнирной таблице первенства страны. Мерсисайдцы отстают от идущего на четвертой строчке лондонского «Челси» на один балл. «Вест Бромвич» с 26 баллами располагается на предпоследней, 19-й позиции. Клуб досрочно вылетел из высшего дивизиона Англии.

В 37-м туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Бернли», а «Вест Бромвич» примет «Вест Хэм».

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» в домашнем матче 36-го тура Английской премьер-лиги победил «Вулверхэмптон».

Англия. Премьер-лига. 36-й тур

«Вест Бромвич Альбион» (Вест Бромвич) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:2

Голы: 1:0 — Робсон-Кану, 15; 1:1 — Салах, 33; 1:2 — Алисон, 90+5.