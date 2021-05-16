Московский ЦСКА впервые за 20 лет не выступит в еврокубках.

По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие набрали 50 очков и заняли шестое место в турнирной таблице первенства. В заключительном туре армейцы проиграли московскому «Динамо». Встреча, прошедшая на »ВТБ арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. В составе победителей дубль оформил Вячеслав Грулев, также отличился Арсен Захарян. У армейцев мячи забили Наир Тикнизян и Чидера Эджуке.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

С 2001 года ЦСКА шесть раз становился победителем РПЛ, семь раз брал серебряные награды и дважды — бронзовые. В 2005 году армейский клуб завоевал Кубок УЕФА, обыграв в финале лиссабонский «Спортинг» со счетом 3:1. Лучшим результатом красно-синих в Лиге чемпионов стал выход в 1/4 финала в сезоне-2009/10.

Ранее сообщалось, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может завершить карьеру после следующего сезона.