Коби Брайант посмертно включен в Зал славы баскетбола, сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Twitter.

Также в Зал славы включены игроки Кевин Гарнетт и Тим Данкан, тренеры Барбара Стивенс, Эдди Саттон, Руди Томьянович и Ким Малки, а также менеджер Патрик Бауман.

Брайант погиб в авиакатастрофе утром 26 января 2020 года в Калифорнии. На борту вертолета помимо баскетболиста находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 1996 по 2018 год. Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08 и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP. Брайант занимает четвертое место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Брайант — второй игрок в истории НБА по количеству очков, набранных за один матч. Во встрече регулярного чемпионата против «Торонто Рэпторз» атакующий защитник набрал 81 балл.

Ранее карточку Коби Брайанта продали за рекордные $1,79 млн.