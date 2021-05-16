Полузащитник «Локомотива» Мухин договорился о контракте с ЦСКА

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Максим Мухин договорился о контракте со столичным ЦСКА. Об этом сообщает Eurostavka.

По информации источника, стороны согласовали трудовое соглашение сроком на пять лет.

Армейцы выплатят «железнодорожникам» прописанную сумму отступных, размер которой составляет 15 млн рублей.

Мухин выступает за главную команду «Локомотива» с сезона-2020/2021. Он является воспитанником «Крыльев Советов». Игрок провел за «железнодорожников» 15 матчей, но так и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в €2 млн.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Нижний Новгород» опубликовал заявление в связи с выходом в элитный дивизион чемпионата России.