Оливейра нокаутировал Чендлера и стал новым чемпионом UFC в легком весе

Боец смешанных единоборств (ММА) Чарльз Оливейра отправил в нокаут Майкла Чендлера в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 262 и стал новым обладателем чемпионского пояса в легком дивизионе.

Встреча продлилась два раунда и завершилась после того, как бразилец пошатнул Чендлера шикарным левым боковым, затем зажал того у сетки и еще серией ударов добил. Судье ничего не оставалось, кроме как останавливать бой.

Эта победа стала для Оливейры 31-й в профессиональной карьере при восьми поражениях. Чендлер же потерпел свое первое поражение на турнирах UFС.

Напомним, что предыдущим чемпионом организации в легком весе был дагестанец Хабиб Нурмагомедов, завершивший профессиональную карьеру.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию ивента.

Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств (MMA) Мурад Рамазанов жестко отреагировал на слова Хамзата Чимаева в адрес Хабиба Нурмагомедова.