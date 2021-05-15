Губернатор Оренбургской области: наш стадион один из самых лучших не только в России

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, отвечая на вопросы журналистов после игры 42-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), прокомментировал решение РФС не выдавать клубу лицензию для участия в сезоне-2021/22 РПЛ из-за недостаточной вместимости стадиона.

«У нас есть команда, все подтверждено с финансированием. Не знаю, у кого могут быть вопросы к стадиону. Этот стадион один из самых лучших не только в стране. Надеюсь на здравый смысл всех спортивных функционеров с точки зрения принятия решения и лицензирования нашей команды. Мы конечно будем поддерживать ее во всем и всегда», — сказал Паслер.

Решением РФС занявший второе место по итогам сезона в ФНЛ «Оренбург» и ставшая четвертой владикавказская «Алания» не получили лицензии для участия в розыгрыше РПЛ сезона-2020/21. Таким образом, место в высшем дивизионе получил занявший третье место в ФНЛ «Нижний Новогород», а стыковых матчей между 13 и 14 местом РПЛ и третьим и четвертым местом ФНЛ не будет.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» сыграет в РПЛ вместо «Оренбурга» в следующем сезоне.