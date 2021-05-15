Футболист московского «Спартака-2» потерял сознание в матче с «Чертаново»

Футболист московского «Спартака-2» Даниил Денисов потерял сознание в матче со столичным «Чертаново».

В первом тайме мяч попал Денисову в горло. 18-летний игрок потерял сознание. С поля его увезли на реанимобиле.

Sport24 отмечает, что игрок пришел в себя.

Красно-белые играют с «Чертаново» в рамках 42-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ).

В середине второго тайма счет 2:1 в пользу «Чертаново».

В турнирной таблице «Спартак-2» занимает 15-е место, набрав 46 очков. «Чертаново» располагается на 21-м месте, имея в активе 30 баллов.

Ранее сообщалось о том, что московский «Спартак» был в шаге от подписания соглашения с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Об этом проинформировал глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, который заявил, что Де Дзерби мог сменить немецкого специалиста Доменико Тедеско на посту главного тренера столичного клуба. Теперь же основным кандидатом называется экс-наставник «Бенфики» Руй Витория.