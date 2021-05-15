Хабиб выложил пост в поддержку Палестины

Российский экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выложил в Instagram пост в поддержку Палестины.

Хабиб опубликовал фотографию из Иерусалима.

«Дай Аллах нам всем понимания и правильного пути. Не забывайте молитвы за наших притесненных палестинцев в эти тяжелые для них времена », — написал спортсмен.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны Израиля сообщила, что по территории страны из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные нанесли ответный удар.

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».

Ранее нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и другим мировым лидерам с просьбой помочь урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.