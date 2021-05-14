Аргентинская модель на конкурсе «Мисс Вселенная» вышла на сцену в образе Марадоны

Модель Алина Аксельрад, представляющая на конкурсе «Мисс Вселенная» Аргентину, во время костюмированного конкурса отдала дань уважения своему легендарному соотечественнику Диего Марадоне, скончавшемуся 25 ноября прошлого года.

22-летняя модель ворвалась на сцену в костюме в виде формы сборной Аргентины и с футбольным мячом. После девушка расстегнула рубашку, под которой была майка с лицом Марадоны.

Легендарный в прошлом футболист умер 25 ноября между 04:00 и 06:00, во время сна. Выяснилось, что медики, прибывшие на вызов в дом экс-футболиста, пытались его реанимировать в течение 45 минут, хотя его тело уже было холодным. Смерть Марадоны констатировали в 13:15. Отметим, что одна из медсестер заявляла, что Диего просыпался и вставал утром.

Расследование продолжается, в данный момент под следствием находятся пять врачей, которые обвиняются в халатности. Один из них — лечащий врач Марадоны — также обвиняется в подделке подписи футболиста на важных документах.

Ранее сообщалось, что врачей Марадоны вновь обвинили в смерти футболиста.