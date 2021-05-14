МВД вырезал из видео с дракой медиадиректора «Спартака» момент, где он первым наносит удар

13 мая МВД России на своем сайте опубликовало видео, на котором запечатлен момент с избиением директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.

Видео отличается от версии, опубликованной ранее в других источниках. В частности, в telegram-канале Baza. Из ролика МВД вырезан момент, где Фетисов первым бьет обидчика — монтажника Жафяра Боровкова. На кадрах оригинального видео видно, как сотрудник красно-белых, рядом с которым находились члены его семьи, попытался урегулировать конфликт между располагавшимися неподалеку мужчинами. Фетисов вступил в перепалку с одним из них и нанес первым удар по его лицу, после чего получил гораздо более жесткий отпор и упал, потеряв при этом сознание.

Напомним, что у Фетисова диагностировали перелом височной кости и ушиб головного мозга легкой степени, госпитализировав его в реанимацию нейрохирургического отделения.

Ранее сообщалось, что появилось видео драки с участием медиадиректора «Спартака» Фетисова.