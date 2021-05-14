18-летняя теннисистка обвинила в избиении мать Андрея Рублева

Российская теннисистка Елена Малых рассказала об избиении одним из тренеров.

14 мая появилась информация, что специалист нанес спортсменке удар ракеткой, а затем забрал у пострадавшей вещи и мобильный телефон на общую сумму в 67 тысяч рублей. По словам Малых, нападение совершила тренер Марина Марьенко, мать известного российского теннисиста Андрея Рублева.

«Меня принижали на протяжении долгого времени. На протяжении последних недель это обострилось, и в последний день тренер покрывала матом и унижала.

А потом подошла и ударила меня ракеткой несколько раз, затем я начала уходить, она начала вытаскивать из моей сумки вещи, ракетки, забрала телефон и не отдавала все это, мне пришлось уйти без вещей», — цитирует 18-летнюю теннисистку «Спорт-Экспресс».

Спортсменка отметила, что после инцидента написала заявление в полицию.

«Надеюсь, что-то будет», — добавила Малых.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 13 мая он вышел в четвертьфинал турнира в Риме.

Ранее сообщалось, что во время поединка между детскими командами «Витязь» и «Русь» двое болельщиков напали на арбитров матча Ивана Ермолаева и Игоря Прусова.