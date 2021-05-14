Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото чемпионата Европы

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

За свое выступление спортсменки получили 97,9000 балла. Второе место заняли представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (94,3333 балла). Бронзу взяли австрийские синхронистки Анна-Мария Александри и Эйрини Александри (90,8667).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште с 10 по 23 мая.

Ранее сообщалось, что Ромашина и Колесниченко выиграли континентальное первенство по синхронному плаванию в технической программе.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Синхронное плавание. Произвольная программа дуэтов

1. Светлана Ромашина / Светлана Колесниченко (Россия) — 97,9000 балла

2. Марта Федина / Анастасия Савчук (Украина) — 94,3333

3. Анна-Мария Александри / Эйрини Александри (Австрия) — 90,8667