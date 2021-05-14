Эксперт объяснил поражение сборной России от Финляндии

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков объяснил поражение сборной России от Финляндии в матче Еврохоккейтура, передает газета «Известия».

Подопечные Валерия Брагина уступили со счетом 1:4.

«Много удалений мы нахватали по ходу игры, а то большинство, которое получили, не совсем удачно нами было сыграно. Плюс еще в эпизоде с первом голом Карьялайнена недоработали защитники, попытались быстро отыграться и тут же пропустили еще», — заявил Бадюков.

Россияне потерпели первое поражение в турнире. Победная серия подопечных Валерия Брагина составляла десять матчей. За один тур до конца в активе российской команды 27 очков.

Напомним, что Чешские игры являются последним этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, прошедших в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов объяснил поражение России от Финляндии в матче Еврохоккейтура.