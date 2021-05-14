Тренер «Ливерпуля» Клопп впервые победил на «Олд Траффорд»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп впервые смог одержать победу над «Манчестер Юнайтед» в выездном матче Английской премьер-лиги (АПЛ) на «Олд Траффорд».

В перенесенном 34-м туре национального английского первенства «Ливерпуль» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2. Для Клоппа эта победа стала первой над «красными дьяволами» на их территории — до этого команда четыре раза играла вничью и дважды терпела поражение.

«Манчестер Юнайтед» продолжает занимать вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 70 очков. «Ливерпуль» оказался пятой строчке, набрав на десять очков меньше.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» переиграл «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Счет в матче был открыт на 10-й минуте, отличился португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Счет в поединке на 34-й минуте сравнял Диогу Жота, а вперед «Ливерпуль» вышел на 45+3 минуте благодаря голу Роберто Фирмино.

На второй минуте второго тайма Фирмино оформил дубль. «Манчестер Юнайтед» смог отыграть один мяч на 68-й минуте, точный удар нанес Маркус Рэшфорд. Финальную точку в матче поставил Мохамед Салах на 90-й минуте.