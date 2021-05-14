Гол Головина помог «Монако» выйти в финал Кубка Франции

«Монако» вышел в финал Кубка Франции.

В полуфинальном поединке «Монако» встречался с «Рюмийи-Вальер». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу подопечных Нико Ковача.

В составе «монегасков» отличились Орельен Чуаэми, Виссам Бен Йеддер, Сеск Фабрегас, а также российский полузащитник Александр Головин. Еще один гол был оформлен игроком проигравшей команды Артура Бозона, который забил в свои ворота.

В составе хозяев единственный мяч на счету Алексиса Пежо.

Эта победа позволила «Монако» выйти в финал Кубка Фрнации. За трофей подопечные Ковача поборются с парижским «Пари Сен-Жермен». Поединок состоится 19 мая и начнется в 22.15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил игру российского полузащитника Александра Головина.

Кубок Франции. Полуфинал

«Рюмийи-Вальер» — «Монако» — 1:5

Голы: 1:0 — Алексис Пежо, 20; 1:1 — Артур Бозон (автогол), 27; 1:2 — Орельен Чуаэми, 32; 1:3 — Виссам Бен Йеддер, 55; 1:4 — Сеск Фабрегас, 78; 1:5 — Александр Головин, 82.