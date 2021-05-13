Российский тренер Юрий Семин поздравил киевское «Динамо» с победой в Кубке Украины.

«Чемпионы и обладатели Кубка. Поздравляю! Мирча Луческу пришел и все выиграл. Пример победного спортивного долголетия», — написал Семин в Instagram.

В финальном матче киевляне обыграли луганскую «Зарю». Основное время закончилось со счетом 0:0. В овертайме единственный мяч забил Виктор Цыганков. Он отличился на 98 минуте поединка.

«Динамо» завоевало 13-й Кубок Украины, сравнявшись по этому показателю с донецким «Шахтером».

Чемпионат Украины завершился 9 мая. Динамовцы стали победителями турнира, набрав 65 очков. Вторую строчку занял «Шахтер» (54), «Заря» замкнула тройку сильнейших (50).

Семин тренировал киевское «Динамо» с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 годы. Вместе с киевлянами он стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось о том, что киевское «Динамо» обыграло луганскую «Зарю» в финальном матче Кубка Украины.