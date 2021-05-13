«Динамо» завоевало Кубок Украины, фанаты устроили драку с полицией

Киевское «Динамо» обыграло луганскую «Зарю» в финальном матче Кубка Украины.

Основное время закончилось со счетом 0:0. В овертайме единственный мяч забил Виктор Цыганков. Он отличился на 98 минуте поединка.

Во время матча фанаты киевлян устроили драку с полицией. Об этом сообщает сайт телеканала «Футбол 1/2/3».

«Динамо» завоевало 13-й Кубок Украины, сравнявшись по этому показателю с донецким «Шахтером».

Чемпионат Украины завершился 9 мая. Динамовцы стали победителями турнира, набрав 65 очков. Вторую строчку занял «Шахтер» (54), «Заря» замкнула тройку сильнейших (50).

Ранее украинский футбольный клуб «Минай» отказался выходить на матч с донецким «Шахтером» из-за резко выросших ставок на исход встречи. За день на победу «Миная» коэффициенты в букмекерских конторах выросли с 27 до 44.