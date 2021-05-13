Фигуристка Загитова в Казани почтила память погибших во время стрельбы в школе

Российская фигуристка Алина Загитова прилетела в Казань, где 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175.

Загитова возложила цветы к стенам учебного заведения.

В результате стрельбы погибли девять человек, 23 получили ранения. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, задержанному Ильназу Галявиеву может грозить пожизненное лишение свободы. Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, полностью признал вину в суде. Ему предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ст. 105 УК РФ (убийство).

13 декабря 2019 года Загитова рассказала о том, что временно приостанавливает спортивную карьеру. В 2020 году она дебютировала в качестве ведущей шоу «Ледниковый период». Ей ассистировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Россиянка являлась первой фигуристкой в мире, которая исполняла все прыжковые элементы, включая каскады, во второй половине программы.

Ранее сообщалось о том, что казанский «Рубин» выразил соболезнования в связи с погибшими после стрельбы в казанской школе №175.