Объявлена мера пресечения мужчине, избившего функционера «Спартака»

Жафяр Боровков, избивший директора по связям с общественностью московского «Спартака» Антона Фетисова, отправлен под домашний арест, сообщает «Чемпионат.com».

Он останется под домашним арестом на два месяца.

«Это временная мера, скорее всего, в будущем срок будет увеличен», — отметил источник.

Напомним, нападение на Фетисова произошло 9 мая.

Напомним, 10 мая «Спартак» победил «Химки» со счетом 2:1.

В составе химчан счет на 27 минуте забил Максим Глушенков. За «Спартак» отличился Александр Соболев. Он реализовал пенальти через восемь минут после перерыва. А за минуту до конца основного времени Джордан Ларссон принес красно-белым победу.

На 37-й минуте Глушенков был удален с поля, получив красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее бывший руководитель пресс-службы московского «Спартака» Эдуард Нисенбойм прокомментировал ситуацию, в которой оказался его коллега — возглавляющий в настоящее время департамент столичного клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.