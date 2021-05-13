Бывший пресс-атташе «Спартака»: если бы Фетисову хотели отомстить, это выглядело бы иначе

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов остается в больнице после нападения, совершенного на него 9 мая. Его коллега, бывший пресс-атташе красно-белых Эдуард Нисенбойм, полагает, что Антон оказался не в то время и не в том месте. По мнению Нисенбойма, инцидент не связан с профессиональной деятельностью Фетисова. А если бы связь была, то обстоятельства случившегося были бы совсем иными.

«Существуют сумасшедшие люди, одиночки, когда ситуации заканчиваются трагедиями. Кто-то кому-то действительно может дать по голове. Было, например, в свое время нападение на Василия Уткина. Тогда это толком не расследовали, и никто ничего не доказал.

Думаю, если бы кто-то хотел Фетисову за что-то отомстить, это было бы сделано в другой форме, не под камерами, и человека не поймали бы на следующий день. Люди бы подготовились, и никто бы никогда никого не нашел, как у нас обычно бывает. Скорее всего, это были люди, которые не ездят через всю Москву в дорогой кабак, а отдыхают и бухают в своем районе. А кто кому что сказал — люди-то у нас в стране агрессивные. Те, кто не сидят в соцсетях, агрессию выплескивают иным образом. Одной искры достаточно. Хорошо еще, что у них не было оружия, бейсбольных бит», — сказал Нисенбойм «Газете.Ru».

Он допустил, что кто-то мог оскорбиться после недавней пикировки «Спартака» и ЦСКА в соцсетях. Однако хоть теоретически это и возможно, по мнению Нисенбойма, не стоит принимать такую вероятность всерьез.

«Я не представляю, чтобы ситуация с Фетисовым была связана с работой. Да, недавно была история вокруг соцсетей и нашего «любимого» соперника. Конечно, можно было бы между этим провести связь, и она бы, в теории, могла быть реальна и даже напрашивалась бы. Но, думаю, это слишком большая теория и на практике вряд ли бы она получила воплощение», — заключил бывший пресс-атташе «Спартака».

Ранее Эдуард Нисенбойм рассказал о самой опасной ситуации, в которой он оказался в период своей работы в клубе.