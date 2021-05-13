Экс-боец UFC Сосновский получил 8,5 лет тюрьмы за похищение человека

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дмитрий Сосновский получил 8,5 лет колонии строгого режима за вымогательство и похищение человека в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Никулинский районный суд Москвы осудил пособников Сосновского Руслана Маматкулова, Андрея Козлова, Александра Гладкова и Ильдара Салахотдинова на срок от четырех до девяти с половиной лет.

Преступление произошло в октябре 2019 года — спортсмен и несколько его приятелей похитили человека в Москве. Они угрожали похищенному мужчине и избивали его, требуя, что он простил их общему знакомому долг в размере 400 тыс. рублей.

Напомним, что в профессиональной карьере бойца смешанных единоборств Сосновский провел 11 поединков, в которых одержал 11 побед.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев проведет свой следующий поединок против бразильца Тиаго Мойзеса на турнире.