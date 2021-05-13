Канделаки готова организовать поединок Хабиба против бойца клуба Кадырова

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки готова организовать поединок бывшего обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова против бойца клуба главы Чеченской республики Рамзана Кадырова «Ахмат». Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Отличные новости, Рамзан Ахматович. С удовольствием предоставим площадку «Матч ТВ» для боя Хабиба Нурмагомедова с бойцом вашего клуба», — написала Канделаки.

Напомним, что во время недавнего прямого эфира в Instagram Кадыров подверг жесткой критике 32-летнего дагестанца.

«Если кто-то даже пропустил бой, то его сразу снимают с рейтинга, а его никогда не снимали с рейтинга. Он даже сам знает, что он — проект UFC. Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Россиии или Дагестана. Поэтому он, четко зная на что идет, стал чемпионом. И стал чемпионом, не допуская ошибок», — заявил Кадыров.

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