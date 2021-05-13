В «Локомотиве» рассказали о сроках принятия решения по Николичу

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что новости о будущем главного тренера команды Марко Николича стоит ожидать после 16 мая.

«Новости по Николичу? Все после 16 мая», — сказал функционер журналистам.

Сербский специалист возглавил «Локомотив» в июне 2020 года, сменив на посту Юрия Семина. Под руководством Николича клуб завоевал серебряные медали чемпионата России сезона-2019/20, а 12 мая завоевал Кубок России.

В решающем матче турнира «железнодорожники» переиграли самарские «Крылья Советов». Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. В составе победителей отличились Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило. У проигравшей команды мяч забил Владислав Сарвели. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 29 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего на второй строчке московского «Спартака» на три балла. В заключительном матче сезона красно-зеленые примут екатеринбургский «Урал».

Ранее сообщалось, что Николич посвятил победу в финале Кубка России умершему отцу.Николич посвятил победу в финале Кубка России умершему отцу.