Смолов признан лучшим игроком финала Кубка России

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов признан лучшим игроком финального матча Кубка России против самарских «Крыльев Советов» (3:1).

Россиянин в начале второго тайма реализовал пенальти, забив тем самым победный мяч для своей команды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался взять Смолова на учебного-тренировочный сбор в Австрию, где национальная команда будет готовиться к предстоящему чемпионату Европы.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Смолов провел 20 матчей, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» занимают третье место, имея в активе 53 очка.



Ранее главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в финале Кубка России.