Московский ЦСКА готов летом расстаться с тремя игроками, сообщает Sport24.

По информации источника, руководство красно-синих планирует рассмотреть предложения от других клубов касательно полузащитников Яки Бийола и Кристиана Бистровича, а также защитника Седрика Гогуа.

В сезоне-2020/21 все три игрока находятся в аренде: Бийол выступает за немецкий «Ганновер-96» во второй Бундеслиге, Бистрович защищает цвета турецкого «Касымпашу», а Гогуа — в волгоградском «Роторе».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Ивицы Олича занимают шестое место, набрав 50 очков. В заключительном матче чемпионата красно-синие сыграют против столичного «Динамо». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатит амстердамскому «Аяксу» €500 тыс. в случае выхода в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).