Футболист ЦСКА Шкурин покинет клуб после текущего сезона

Футболист московского ЦСКА Илья Шкурин покинет клуб после текущего сезона, сообщает Sport24.

Форвардом интересуется «Краснодар», но он не планирует продолжать карьеру в России.

Шкурин перешел в ЦСКА в 2020 году из брестского «Динамо». Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2020/21 Шкурин провел 14 матчей, забив три мяча.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Ивицы Олича занимают шестое место, набрав 50 очков. В заключительном матче чемпионата красно-синие сыграют против столичного «Динамо». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Бело-голубые располагаются на седьмой строчке, имея в активе 47 баллов.

Ранее сообщалось о том, что московский ЦСКА может усилиться полузащитником турецкого «Трабзонспора» Абдюлькадиром Омюром.