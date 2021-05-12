Футболисты «Фенербахче» вышли на матч в футболках в поддержку Палестины

Футболисты турецкого «Фенербахче» вышли на разминку перед матчем против «Сивасспора» в футболках в поддержку Палестины.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Сивасспора».

В турнирной таблице чемпионата Турции «канарейки» занимают третье место, набрав 79 очков. «Сивасспор» расположился на пятой строчке, имея в активе 62 балла.

Обострение палестино-израильского конфликта началось в начале мая после того, как возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах по решению израильского суда началось выселение нескольких арабских семей. Действия полиции привели к массовым беспорядкам, в результате которых пострадали несколько сотен человек.

10 и 11 мая армия движения ХАМАС произвела ракетные обстрелы территории Израиля. В ответ на это израильские военные произвели ответную атаку.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и другим мировым лидерам с просьбой помочь урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.