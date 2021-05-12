Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на новость о стрельбе в казанской гимназии.

«Казань, наши сердца с вами», — написал экс-фигурист в Instagram.

11 мая, примерно в 09:30, в гимназии №175 в городе Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадали. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава республики Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на трагедию в Казани.