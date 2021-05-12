Овечкин прервал рекордную серию с 30 и более голами за сезон

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал серию с 30 и более голами за сезон в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В нынешнем сезоне россиянин забросил 24 шайбы в 45 матчах и завершил рекордную серию, которая продолжалась 15 лет. Нападающий повторил рекорд Майка Гартнера и Яромира Ягра.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

«Вашингтон», набрав 77 очков, занял второе место в Восточном дивизионе по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф столичный клуб сыграет с «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось, что Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».