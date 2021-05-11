Газзаев оценил расширенный список сборной России для подготовки к Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев высказался о списке игроков национальной команды, которые были вызваны тренерским штабом для подготовки к чемпионату Европы-2020.

«Вызваны все сильнейшие на сегодняшний момент. Плюс несколько дебютантов на перспективу. Лучшие в составе. Что касается тех, кого не вызвали, то это прерогатива тренерского штаба. Мы должны уважать их выбор. Думаю, к нему подошли тщательно. Мы видим, что не попал Смолов. Приглашены те, кто, во-первых, находятся в лучшем состоянии, а, во-вторых, те, кто, как мы надеемся, добьются лучшего результата», — сказал Газзаев в интервью «Чемпионату».

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Санкт-Петербург примет шесть встреч на групповом уровне — Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня), а также один из четвертьфиналов.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что Соболев должен играть в паре с сильным форвардом — например, с Дзюбой.