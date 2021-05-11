«Работаем в штатном режиме»: в ПФЛ отреагировали на слухи о роспуске лиги

В Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) отреагировали на информацию о скором роспуске лиги. Отмечается, что в настоящее время работа осуществляется в штатном режиме.

«Лига работает в штатном режиме. Решения применительно к сезону-2021/22 будут приниматься в установленном порядке», — сообщили в ПФЛ «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что лига может быть расформирована, начиная со следующего сезона, а все ее клубы войдут в состав Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В свою очередь, второе по силе российское первенство будет разбито на два дивизиона, один из которых будет состоять из 20 команд, а второй разделится на четыре группы — аналогичная структура в данный момент существует в ПФЛ.

Стоит отметить, что заявку на участие в ПФЛ в конце апреля подал клуб, известный по выступлениям в высшем дивизионе — пермский «Амкар». Он был расформирован в 2018 году, но в 2021 году был вновь официально зарегистрирован. Пока неизвестно, каким образом сложится его судьба в дальнейшем и войдет ли он в число команд, которые будут выступать в ФНЛ в случае прекращения деятельности ПФЛ.

Ранее сообщалось, что четверо футболистов клубов ПФЛ подозреваются в игре на тотализаторе.