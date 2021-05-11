Матчи 30-го тура РПЛ и финал Кубка России начнутся с минуты молчания

Матчи 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и финал Кубка России начнутся с минуты молчания по погибшим после стрельбы в казанской школе №175. Об этом сообщает пресс-служба лиги и Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, что решающая игра за национальный кубок состоится завтра, 12 мая. На стадионе «Нижний Новгород» сойдутся московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов».

Все матчи последнего тура чемпионата России пройдут в воскресенье, 16 мая, и начнутся в одно время — в 14:00 мск.

11 мая неизвестный молодой человек пронес оружие в школу №175 в Казани и ранил нескольких учеников. СМИ сообщали об 11 жертвах стрельбы. Кроме того, в ряде Телеграм-каналов распространилась информация о том, что правоохранители задержали 41-летнего пособника устроивших стрельбу в школе. Предполагалось, что всего было два стрелка.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и глава региона Рустам Минниханов.

Ранее сообщалось, что РФС выразил соболезнования семьям погибших после стрельбы в Казани.