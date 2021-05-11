Валуев пожелал здоровья пострадавшим при стрельбе в казанской школе

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на информацию о стрельбе в казанской школе №175.

11 мая неизвестный молодой человек пронес оружие в школу №175 в Казани и ранил нескольких учеников. СМИ сообщали об 11 жертвах стрельбы. Кроме того, в ряде Телеграм-каналов распространилась информация о том, что правоохранители задержали 41-летнего пособника устроившего стрельбу в школе. Предполагалось, что всего было два стрелка.

«Казань. Пока без всяких комментариев. Это потом. Сейчас Скорбь. Мир погибшим. Здоровья пострадавшим. Терпения и силы родным и близким», — написал Валуев в Instagram.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и глава региона Рустам Минниханов.

Ранее сообщалось, что РФС выразил соболезнования семьям погибших после стрельбы в Казани.