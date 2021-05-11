Хоккеисты «Тампы-Бэй» и «Флориды» устроили массовую драку на льду

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от «Флориды Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Санрайзе на арене «Би-Би-энд-Ти-центр», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Маккензи Уигар, Юхо Ламмикко, Картер Вераге и Александер Веннберг.

По ходу второго периода в матче произошла массовая драка. Столкновение игроков началось после жесткого силового приема в исполнении Даниэля Уолкотта на Коннотоне, после чего другие хоккеисты, находившиеся на льду, направились к месту инцидента и ввязались в потасовку.



«Флорида», набрав 79 очков, завершила регулярный чемпионат на втором месте в Центральном дивизионе. «Тампа» с 75 баллами стала третьей.

Полностью регулярный сезон завершится 20 мая.



Напомним, что «молнии» являются действующими обладателями Кубка Стэнли.

Ранее в НХЛ назвали возможную дату старта плей-офф.