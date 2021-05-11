Игрок «Вашингтона» Уэстбрук установил рекорд НБА по количеству трипл-даблов

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству трипл-даблов.

В матче регулярного чемпионата против «Атланты Хоукс» (124:125) игрок набрал 20 очков, сделал 13 подборов и 21 передачу. Теперь в активе Уэстбрука 182 трипл-дабла. По этому показателю он обошел разыгрывающего «Милуоки Бакс» Оскара Робертсона (181).

В нынешнем сезоне защитник набирает в среднем 22 очка, делает 11,6 подбора и 11,6 передачи.

32-летний Уэстбрук был выбран на драфте 2008 года под общим четвертым номером командой «Сиэтл Суперсоникс», которая затем переехала в Оклахома-Сити и сменила название на «Тандер». Разыгрывающий признавался самым ценным игроком НБА регулярного чемпионата сезона-2016/17, дважды становился самым результативным игроком регулярного чемпионата (2014/15, 2016/17), девять раз принимал участие в Матче звезд НБА.

В составе сборной США Уэстбрук стал олимпийским чемпионом Игр 2012 года в Лондоне.

Ранее Уэстбрук рассказал, как заразился коронавирусом.