Передача Гурьянова помогла «Далласу» в овертайме переиграть «Чикаго»

«Даллас Старз» в овертайме обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Чикаго на арене «Юнайтед центр», завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе победителей отличились Джо Павелски, Миро Хейсканен, Йоэль Кивиранта, Джейсон Дикинсон и Джейсон Робертсон. У хозяев шайбы забросили Алекс Дебринкэт, Пиус Зутер, Дилан Строум и Винни Хиностроза.

Российский форвард техасского клуба Денис Гурьянов отметился результативной передачей.

По итогам регулярного чемпионата «Даллас», набравший 60 очков, занял пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Чикаго» (55) расположился на шестой строчке. Обе команды не смогли пробиться в плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз» нанес разгромное поражение «Каролине Харрикейнз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго, США) — «Даллас Старз» (Даллас, США) — 4:5 (2:1. 1:1, 1:2, 0:1)

1:0 — Дебринкэт (Зутер) — 00:53

2:0 — Зутер (Дебринкэт, Строум) — 01:22

2:1 — Павелски (Клингберг, Хэнли) — 15:30

3:1 — Строум (Хиностроза, Кубалик) — 36:28

3:2 — Хейсканен (Клингберг, Бенн) — 39:58 (5x4)

4:2 — Хиностроза (Кемпф, Хардман) — 48:18

4:3 — Кивиранта (Гурьянов, Хейсканен) — 50:24

4:4 — Дикинсон (Робертсон) — 52:18

4:5 — Робертсон — 64:30 (3x3)