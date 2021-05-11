26 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Флоридой»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от «Флориды Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Санрайзе на арене «Би-Би-энд-Ти-центр», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Маккензи Уигар, Юхо Ламмикко, Картер Вераге и Александер Веннберг.

Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 26 бросков. Его одноклубник Михаил Сергачев провел на льду 24 минуты 58 секунд и завершил игру с показателем полезности »-3».

Форвард «пантер» Григорий Денисенко совершил два броска за 12 минут 11 секунд встречи.

«Флорида», набрав 79 очков, завершила регулярный чемпионат на втором месте в Центральном дивизионе. «Тампа» с 75 баллами стала третьей.

Ранее в НХЛ назвали возможную дату старта плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» (Санрайз, США) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

1:0 — Уигар (Марчмент, Ламмикко) — 15:19

2:0 — Ламмикко — 28:23 (4x5)

3:0 — Вераге (Дюклер, Барков) — 42:27

4:0 — Веннберг (Гудас, Яндл) — 54:07