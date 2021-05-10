Футболист «Химок» ответил на расистские оскорбления фанатов «Спартака»

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Футболист «Химок» Брайан Идову ответил на расистские оскорбления фанатов «Спартака».

«У некоторых чувство юмора проснулось великолепное. Ваша команда выиграла. Так радуйтесь. А то шутки за двести про обезьяну и банан уже как-то устарели. Давайте что-то новенькое хоть», — написал Идову в Instagram.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака»

В составе химчан счет на 27 минуте забил Максим Глушенков. За «Спартак» отличился Александр Соболев. Он реализовал пенальти через восемь минут после перерыва. А за минуту до конца основного времени Джордан Ларссон принес красно-белым победу.

На 37-й минуте Глушенков был удален с поля, получив красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Химки» занимают восьмое место, имея в активе 45 очков. В последнем матче химчане сыграют с «Сочи». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили резко отреагировал на удаление футболиста «Химок» Максима Глушенкова в игре с красно-белыми.