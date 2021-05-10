Овечкин поделился эмоциями от того, что он стал инвестором женского футбольного клуба
Хоккеист Александр Овечкин поделился эмоциями от того, что он стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».
«Я очень рад помочь развитию женского футбола в Вашингтоне. Я большой фанат футбола, мне не терпится посетить игры и тренировки «Спирит» и помочь продвинуть этих великих игроков», — передает слова Овечкина сайт команды.
35-летний россиянин заявил, что на данное решение его сподвигла его мать, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.
23 апреля Овечкин получил травму нижней части туловища. Овечкин вернулся на лед в игре против «Рейнджерс», которая состоялась в ночь на 4 мая. Однако в этой встрече он смог сыграть всего одну смену, которая составила в общей сложности 39 секунд, после чего вновь травмировался и не смог продолжить игру.
Ранее Овечкин стал инвестором футбольного клуба «Вашингтон Спирит».