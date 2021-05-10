Наставник «Милана» высказался о волевой победе над «Ювентусом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о волевой победе над туринском «Ювентусом» в рамках 35-го тура чемпионата Италии, передает Football Italia.

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянс Стэдиум» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 3:0.

«Команда продемонстрировала веру, дух самопожертвования, качество и выложилась целиком. Впереди у нас еще одна игра, и она может быть сложнее, чем эта. Если говорить о решимости, командном духе и готовности к самопожертвованию, мы, пожалуй, лучшая команда Италии уже долгое время», — заявил специалист.

В следующем матче чемпионата Италии «Милан» встретится с «Торино». Встреча пройдет на выезде для миланцев 12 мая.

После этого успеха подопечные Стефано Пиоли набрали 72 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Серии А. Команда под руководством Андреа Пирло опустилась на пятое место, которое не дает право в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что в центральном матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» разгромил «Ювентус».