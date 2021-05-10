Тренер «Манчестер Юнайтед» высказался об отсрочке чемпионства «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался об отсрочке чемпионства «Манчестер Сити» в Англии, передает Sky Sports.

После 35-го тура в активе «горожан» 80 очков, у подопечных Сульшера набрано на десять баллов меньше и остался матч в запасе. При этом в рамках 35-го тура «Манчестер Сити» проиграл «Челси» со счетом 1:2, а «Манчестер Юнайтед» одолел «Астон Виллу» с результатом 3:1.

«Отсрочить чемпионство «Манчестер Сити» – это хорошо. Это лучшее, что есть на сегодняшний день. Хорошо, что я не наткнусь на фанатов «Сити», когда буду ехать домой. Мы постараемся бороться с этим настолько долго, насколько это возможно», — заявил Сульшер.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» обыграл «Вест Бромвич Альбион». Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. После этой игры подопечные Сэма Эллардайса официально оформили вылет в Чемпионшип.