Роналду не нанес ни одного удара в створ в матче с «Миланом»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду провально провел матч 35-го тура чемпионата Италии против «Милана».

Встреча завершилась поражением туринской команды со счетом 0:3. Роналду в этом поединке дважды пробил по воротам, однако ни разу не попал в створ. Четырежды форвард пытался пойти в дриблинг, что удалось ему всего лишь один раз.

36-летний игрок сделал 34 передачи, 26 из них были точными (76,5%).

После этого успеха подопечные Стефано Пиоли набрали 72 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Серии А. Команда под руководством Андреа Пирло опустилась на пятое место, которое не дает право в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что в центральном матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» разгромил «Ювентус». Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянс Стэдиум» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Брахим Диас, Анте Ребич и Фикайо Томори.