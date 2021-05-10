Женская сборная по керлингу выиграла серебро чемпионата мира

Женская сборная России по керлингу выиграла серебряные медали чемпионата мира — 2021.

В финальном поединке российские керлингистки проиграли уступили национальной сборной Швейцарии со счетом 2:4. В составе сборной России выступают скип Алена Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Стоит отметить, что чемпионат мира является квалификационным турниром на Олимпийские игры в Пекине. Для того, чтобы завоевать путевку на Олимпиаду, которая состоится в 2022 году, необходимо завершить мировое первенство в шестерке лучших команд. Россия завоевала лицензию и выступит на Играх.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на турнире под названием Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF).

В матче за третье место сборная США обыграла команду Швеции со счетом 9:5.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по керлингу вышла в финал чемпионата мира — 2021. В полуфинальном поединке российские спортсменки одолели национальную команду Швеции со счетом 8:7.