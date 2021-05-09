«Шахтер» близок к назначению Де Дзерби

Донецкий «Шахтер» близок к назначению Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, переговоры будут завершены в ближайшее время. Стороны договорились о заключении контракта на срок до 2023 года.



Напомним, что в настоящее время Де Дзерби работает в итальянском «Сассуоло». После 35 туров национального первенства команда имеет в своем активе 56 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А.

«Шахтер» по итогам нынешнего сезона чемпионата Украины впервые за пять лет упустил чемпионский титул.

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