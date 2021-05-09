Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги Гран-при Испании.

«Очень тяжелый день — переключение баланса было странным. Если честно, на середине поворотов возникали большие проблемы в квалификации, машина не доворачивала, а в гонке чувствовалась избыточная поворачиваемость на всех комплектах шин. Необходимо понять, почему изменения оказались такими большими — может, из-за температуры, может, из-за ветра», — передает слова пилота пресс-служба скудерии.

Напомним, что россиянин прибыл к финишу последним, отстав от победителя на два круга, однако занял предпоследнее место по итогам гонки благодаря сходу с трассы японца Юки Цуноды из «Альфа Таури».

Отметим, что Мазепину еще ни разу не удавалось по итогам гоночного уик-энда обойти своего партнера по команде Мика Шумахера.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию заезда.

Ранее Никита Мазепин в своем Instagram показал фото специального шлема, дизайн которого стилизован ко Дню Победы.