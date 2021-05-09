Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Парму»

В очередном матче чемпионата Италии «Аталанта» оказалась сильнее «Пармы».

Встреча прошла в Парме на стадионе «Эннио Тардини» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 5:2.



В составе победителей забитыми мячами отметились Руслан Малиновский, Маттео Пессина, Алексей Миранчук и Лукас Муриэль, оформивший дубль.

Этот гол стал для россиянина четвертым в первенстве страны. Помимо этого, в 22 играх Серии А на счету Миранчука одна результативная передача.

У проигравшей команды отличились Хуан Брунетта и Симон Зом.

После этого успеха подопечные Джанпьеро Гасперини набрали 72 очка и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Серии А.

«Парма» находится в зоне вылета и уже забронировала себе место в Серии В на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что к полузащитнику московского «Спартака» Александру Ташаеву проявляют интерес сразу несколько российских клубов.