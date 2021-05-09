Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Парму»
В очередном матче чемпионата Италии «Аталанта» оказалась сильнее «Пармы».
Встреча прошла в Парме на стадионе «Эннио Тардини» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 5:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились Руслан Малиновский, Маттео Пессина, Алексей Миранчук и Лукас Муриэль, оформивший дубль.
Этот гол стал для россиянина четвертым в первенстве страны. Помимо этого, в 22 играх Серии А на счету Миранчука одна результативная передача.
У проигравшей команды отличились Хуан Брунетта и Симон Зом.
После этого успеха подопечные Джанпьеро Гасперини набрали 72 очка и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Серии А.
«Парма» находится в зоне вылета и уже забронировала себе место в Серии В на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что к полузащитнику московского «Спартака» Александру Ташаеву проявляют интерес сразу несколько российских клубов.