Мирзов: я возвращаюсь в «Спартак»

Полузащитник Резиуан Мирзов, выступающий в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) на правах аренды за «Химки», высказался в интервью Eurostavka о своем будущем.

«В данный момент я сфокусирован на выступлении за подмосковный клуб. Для нас важно хорошо закончить сезон. Что касается «Спартака», то я буду рад вернуться в команду и показать все, на что способен.



Жду встречи с ребятами и новым тренером. Я возвращаюсь в «Спартак», — сказал Мирзов.

В текущем первенстве страны подопечные Доменико Тедеско занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 53 очка.

Завтра «Спартак» на своем поле примет «Химки». Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в предстоящее летнее межсезонье расстанется с двумя игроками.